Vico Equense, più di 750 richieste di buoni spesa e in tanti ancora aspettano . Erano previsti per superare la Pasqua durante il lockdown per il Coronavirus Covid-19, da Sorrento a Positano, fino ad Amalfi e nel resto della Penisola Sorrentina , sono stati consegnati, qui ancora c’è chi non li ha ricevuti . L’arrivo dei buoni spesa, finanziati dal decreto Cura Italia dal governo, sono una delle risposte fondamentali che le istituzioni hanno messo in campo dentro l’emergenza. Il paradosso però è che a Vico potrebbero arrivare quando l’emergenza, almeno la sua fase più acuta, sarà già passata. È passato oltre un mese da quando è stata avviata la procedura per richiedere i buoni spesa e le famiglie non hanno ancora ricevuto nulla. Tempi troppo lunghi, dovuti sicuramente anche al fatto di aver ricevuto più di 750 domande. Però siamo ad oltre due mesi di lockdown che ha determinato licenziamenti, stop alle attività lavorative e più in generale una riduzione delle entrate per le persone. Urge immediatamente accelerare la procedura di consegna dei buoni spesa. Non si può aspettare ancora troppo tempo!!!