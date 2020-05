Vico Equense piange Giuseppe Sorrentino, o’ Pescatore

Vico Equense tutta è addolorata per la perdita di un personaggio ben conosciuto: Giuseppe Sorrentino, o’ Pescatore. Era malato da qualche tempo. Lascia una figlia. Lo vedevamo nei suoi “laboratori” “aret a Croc”; un personaggio che non dimenticheremo, soprattutto per i suoi lunghi capelli neri e il suo grande cane. Condoglianze vivissime alla famiglia!