Vico Equense, Paolo Aiello orgoglio della Penisola sorrentina: il lavoro di infermiere al Loreto Mare

Penisola sorrentina, Paolo Aiello è un infermiere di Vico Equense che attualmente lavoro al Covid hospital s.maria di Loreto Nuovo.

Paolo si è formato alla Scuola infermieristica di Sorrento nel 1998, anno in cui tale titolo è stato equiparato all’attuale laurea in infermieristica. Dopo aver lavorato per due anni al Policnico Di Modena, nel 2004 ha iniziato a lavorare presso il Loreto Mare in Rianimazione, sempre stato un ospedale di frontiera in cui giungevano pazienti politraumatizzati e in gravissime condizioni e Paolo è sempre stato in prima linea , prestando la sua esperienza ventennale, facendo parte anche nell’equipe di prelievi d’organo.

A partire dal 16 Marzo L’ospedale S.maria di Loreto nuovo è stato riconvertito in Covid Center, e Paolo si è occupato della formazione di più di 150 dipendenti, nel corso di vestizione e svestizione, procedura fondamentale per evitare di contaminarsi dopo aver avuto contatti con pazienti covid positivi e grazie al suo operato tutt’oggi non ci sono operatori positivi . Inoltre negli ultimi due mesi è stato affiancato da infermieri neoassunti, a cui lui si è dedicato completamente per formarli e per garantire una adeguatissima assistenza al paziente.

Ribadiamo i nostri sentimenti di ammirazione e gratitudine per coloro che, come Paolo, affrontano a testa alta un nemico invisibile che si chiama coronavirus. E’ grazie a questi eroi che la sanità italiana stringe i denti durante un’emergenza tale.