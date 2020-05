Vico Equense. Il messaggio del sindaco Andrea Buonocore in occasione del 1° maggio: “Faremo in modo che nessuno resti indietro”

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ha voluto ricordare la Festa del Lavoro con un messaggio: “Celebrare la festa del lavoro, oggi, è surreale. L’economia italiana è ferma da ormai due mesi e, per una terra come la nostra, a forte vocazione turistica, si preannunciano mesi difficili da affrontare. I cittadini di Vico Equense hanno da sempre dimostrato forza di volontà e capacità notevoli. Riusciremo ad affrontare al meglio anche l’emergenza che oggi ci vede coinvolti.

Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale c’è e ci sarà piena volontà di aiutare i nostri concittadini utilizzando ogni mezzo possibile.

Verrà il giorno in cui torneremo alla vita di sempre; verrà il giorno in cui torneremo a celebrare la festa del lavoro, ma non è oggi quel giorno. Oggi è il tempo di tenere duro e continuare a seguire con abnegazione le indicazioni del Governo e della Regione. Ne usciremo presto. Ne usciremo tutti. Ne usciremo più forti.

Buon Primo Maggio a Tutti. E faremo in modo che nessuno resti indietro”.