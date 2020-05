Vico Equense. Da lunedì consentito l’accesso alle spiagge per attività motoria.

Accesso alle spiagge

Con decorrenza da lunedì prossimo, 11 Maggio 2020, e fino a nuove disposizioni:

• E’ consentito l’accesso alle spiagge ricadenti lungo il litorale del Comune di Vico Equense, dalle ore 06.00 alle ore 21.00, al solo fine di effettuare attività motoria (passeggiata) o elioterapia; è consentito il nuoto esclusivamente dalle 6.00 alle 8.30 e, nei medesimi orari, la pesca sportiva.

• E’ consentito l‘accesso al molo del porto di Seiano ed al porto di Marina di Vico.

• E’ fatto espresso divieto di assembramento e si richiama al rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle norme di sicurezza contro la diffusione del COVID-19, di cui agli allegati 4 e 5 al DPCM del 26/04/2020, nonché per quanto previsto dalle ordinanze sindacali ancora in vigore, ed in particolare per quanto riguarda l’uso della mascherina ed il distanziamento da altre persone.