Vico Equense. L’Assessore Franco Lombardi ringrazia l’Ufficio Politiche Sociali per il lavoro svolto in questo periodo di emergenza

L’Assessore Franco Lombardi ringrazia il settore politiche sociali del Comune di Vico Equense, per l’alto senso di responsabilità dimostrato in questo momento di emergenza sanitaria, lavorando con competenza e sacrificio. L’Assessore alle Politiche Sociali Lombardi, come riportato in un post sulla pagina Facebook della Città di Vico Equense, informa: “In questo periodo molto difficile a causa del Covid-19, l’Ufficio Servizi Sociali del nostro Comune è stato messo a dura prova. Nonostante la quarantena, grazie alla disponibilità, abnegazione e professionalità dei dipendenti, riusciamo a garantire la presenza dei nostri impiegati che sono a disposizione per risolvere le diverse problematiche che stanno attanagliando le famiglie vicane e in particolare i soggetti più deboli. Fin dai primi momenti dell’emergenza, abbiamo attivato il servizio di spesa e consegna farmaci a domicilio. Poi tutto il servizio connesso ai buoni spesa e al bando per i fitti, contribuendo a dare un concreto aiuto a chi si trova a dover fare i conti con questa prolungata quarantena. Oltre all’emergenza continuiamo a gestire l’ordinario e a dare risposte ai cittadini. Un attestato di stima e un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere a tutte le dipendenti e tutti i dipendenti dell’Ufficio Servizi Sociali che stanno dimostrando, al di là delle loro mansioni, uno straordinario attaccamento al lavoro e seppur tra mille difficoltà, sono a disposizione, ogni giorno, dei cittadini”.