Vico Equense e la task force, interviene l’ABBAC con Marcello Coppola: “Serve coraggio per ripartire”

“È il momento di avere coraggio! Non il coraggio di riaprire tutto e fare finta che niente sia successo, ma il coraggio di cambiare il concetto di normalità al quale ci siamo abituati e creare una Vico Equense sostenibile, a misura d’uomo.”

Questo l’incipit dell’intervento del delegato per la Penisola Sorrentina dell’ABBAC, Marcello Coppola, durante il primo incontro della task force convocata dal Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.

Riportiamo, di seguito, il testo presentato dall’Associazione che rappresenta il settore extralberghiero in Campania all’Amministrazione comunale di Vico Equense.

“Ricette per la ripartenza non esistono. Saranno Regione, Governo, Comunità Europea ed OMS a dirci come dovremo comportarci per poter accogliere di nuovo turisti ed avventori – continua Coppola -. A noi è chiesto, invece, di pensare a come la Città deve reagire a questo periodo buio e riportare luce e speranza.

Non mi soffermerò sulla necessità di eliminare quanti più tributi locali è possibile. Questo aspetto è dovuto perché, se è vero, com’è vero, che la crisi ha colpito tutti, deve colpire le casse pubbliche così come sono state colpite quelle private.

Voglio, invece, porre l’accento sui cambiamenti che occorre attuare a livello locale.

C’è necessità di dotare la Città di Vico Equense di una propria identità chiara e definita. Da anni si sta percorrendo la strada per presentare Vico Equense come capitale del gusto e, a mio parere, bisogna continuamente su questa strada. Festa a Vico, ideata dallo chef Gennaro Esposito e che vede da sempre la partecipazione di chef stellati italiani ed internazionali, e Pizza a Vico, ideata dai pizzaioli di Vico Equense capitanati da Michele Cuomo, sono eventi vanno valorizzati e devono trovare una propria collocazione fissa all’interno del calendario degli eventi della Città.

A proposito del calendario degli eventi, c’è bisogno di definire gli appuntamenti clou che devono ripetersi di anno in anno in modo da costituire un appuntamento fisso. Entro il mese di agosto di ciascun anno bisogna definire la data nella quale si svolgeranno detti eventi clou in modo da poter permettere agli operatori di poterli pubblicizzare tramite i propri canali comunicativi ed in modo da poterli presentare alle fiere di settore così come ci insegna la Città di Salerno che, ogni anno, allestisce un proprio stand dedicato all’evento “Luci d’artista” durante gli appuntamenti più frequentati dagli operatori quali il TTG a Rimini e la BIT a Milano.

È il momento di scelte coraggiose: la pedonalizzazione del centro cittadino. Corso Filangieri da piazza Mercato a Piazza Umberto I, Corso Umberto I, Via Roma e Corso Filangieri da Piazza Umberto I all’Hotel Sporting deve diventare un’area dedicata ai pedoni. Magari solo in determinati periodi dell’anno, da giugno ad ottobre e durante le festività natalizie, ed in determinati orari, ad esempio dalle 19.00 alle 00.30 nel periodo estivo. Questa scelta dovrà però, necessariamente, essere accompagnata dalla realizzazione di nuovi parcheggi.

Da questo ragionamento nasce un’altra necessità, quella di rivedere il sistema di mobilità interna. Sarebbe auspicabile che il servizio avvenisse con l’ausilio di navette elettriche e\o ibride. Questo permetterebbe di eliminare i grossi autobus dalla Raffaele Bosco che, in alcuni tratti collinari, presenta più di una curva pericolosa e di migliorare la qualità dell’aria ed il comfort dei mezzi.

Ad oggi non esiste una pagina fan su Facebook, un account su Instagram né alcun altro canale dedicato alla promozione turistica e che crei engagement. E’ una lacuna che oggi dobbiamo necessariamente colmare.

Vico Equense ha un territorio unico nel suo genere. Come si è ripetuto spesso si estende dal Monte Faito al Banco di Santa Croce presentando una biodiversità unica e che, ad oggi, non viene valorizzata a sufficienza. Il territorio si presta ad attività all’aperto. Ci sono molte associazioni ed operatori che offrono attività, ma manca un coordinamento a livello comunale. Manca una visione unica. Manca un progetto unitario.

Credo che da queste basi bisogna partire non per tornare alla normalità, ma per creare una nuova realtà, diversa da quella in essere fino a febbraio 2020.

Oggi la storia ci consegna una grande responsabilità che è anche una grande opportunità. Ci viene chiesto di avere coraggio, di avere una visione. Ci viene chiesto di occupare un posto di rilievo nella storia della nostra comunità come la generazione che, essendosi trovata nella crisi più buia, non si è lasciata sopraffare, ma è riuscita a trovare il giusto slancio per costruire un mondo nuovo.

Mi chiederete cosa c’entrano queste proposte con il settore extralberghiero. Credo che oggi non serva ragionare per settori, ma gettare le basi per rendere Vico Equense ancora più grande.

Se migliorano gli eventi, se migliora la mobilità, se migliora la vivibilità del nostro territorio, se sappiamo comunicare in maniera efficace le nostre peculiarità tutti ne trarranno giovamento: cittadini, attività produttive, viaggiatori e ambiente.”