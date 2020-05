Vico Equense. Dopo la paura, ora si pensi a ripartire. La best pratice di Gabriele, testa a sue spese tutti i dipendenti, tutti negativi

Vico Equense. Dopo la paura, ora si pensi a ripartire. La best pratic di Gabriele, testa a sue spese tutti i dipendenti . Ieri giravano voci continue che Positanonews ha bloccato in serata, si davano numeri certi, tre contagiati,e particolari, ma non è così, come evidenziato dai dati in Campania, a parte i due contagiati, nessun altro positivo al coronavirus Covid-19, anzi dalla Penisola sorrentina solo buone notizie, a Sorrento tutti guariti, ieri i negozi tutti illuminati. Domani si riparte e Vico c’è, la best pratic della Cremeria Gabriele, che dopo aver saputo che un parente di un suo dipendente, che aveva in forza tre anni fa ed è residente in altro paese, aveva avuto il contagio, ha fatto a sue spese i test a tutti i dipendenti, tutti negativi, insomma sano, buono e sicuro e il messaggio finale è da spot mondiale “Noi ci mettiamo la faccia ” . Insomma Vico città bella, sicura, sana e ricca di prodotti enogastronomici, non solo pizza e formaggi, domani Vico c’è , niente paura e niente panico, se vi sono dei casi li riportiamo, la situazione in Campania è sotto controllo, non abbassate la guardia, ma niente paura . Quindi nessun altro contagio ieri e neanche oggi, i dati vengono dati dalle Asl non dai socila network, Facebook e Whatsapp. Ora con la collaborazione di tutti, tenendo conto anche che oramai i vari limiti stanno venendo a cadere, si deve avere quella grande energia e capacità creativa dei vicani, Vico è fra le città più belle del mondo, dal Faito al mare, non gli manca nulla, forza Vico domani si ricomincia