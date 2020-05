Vico Equense, la Guardia Costiera sequestra una rete abusiva al porto di Seiano

Vico Equense, Penisola sorrentina. Recuperata dai militari della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Castellammare una rete da pesca abusivamente posizionata all’imboccatura del porto di Marina d’Equa. Nella giornata di ieri, il personale della Delegazione di spiaggia di Vico Equense, coordinati dal maresciallo Mario Bellotti, presso l’imboccatura del porto di Seiano, hanno rilevato la presenza di una rete da pesca di circa 60 metri posizionata abusivamente da pescatori di frodo, priva di qualsiasi segnalamento pregiudizievole alla sicurezza della navigazione.

La rete era stata calata da ignoti, in violazione alla normativa nazionale e locale. Recuperata con l’ausilio di pescatori locali e della dipendente MV CP532 ed è stata posta sotto sequestro giudiziario. «Continua il fenomeno del posiziamento abusivo delle rete da pesca – spiega il comandante della Capitaneria di porto di Castellammare, Ivan Savarese -. Attrezzi utilizzati in zone vietate non conformi o non segnalati arrecando oltre che un danno all’ecosistema marino un serio pericolo per la sicurezza della navigazione».