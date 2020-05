Vico Equense/Positano, la buona notizia dopo l’isolamento: Luigi Ferraro è guarito!

Una splendida notizia che non possiamo che comunicarvi con una gioia immensa e che riguarda un cittadino di Vico Equense. Stiamo parlando di Luigi Ferraro, con un passato all'”Incanto”, il quale era risultato positivo al Coronavirus diverse settimane fa e ora, dopo l’isolamento, si è sottoposto a controllo: il tampone è negativo. Luigi è guarito e noi non possiamo che esserne felici.

“Oggi è un nuovo inizio, comincia la Fase 2 di questo periodo che sembrava interminabile -ha dichiarato- Oggi abbiamo avuto anche noi una notizia positiva: dopo il mio isolamento fiduciario a causa della positività al Covid19, ho avuto il risultato del doppio tampone negativo e posso definirmi completamente guarito.

Vorrei solo ringraziare, in queste poche righe, tutti i funzionari delle forze dell’ordine, dell’Asl, la mia dottoressa, la Sarim, il mio grande amico il sindaco Andrea Buonocore, la mia famiglia, la mia compagna e tutte le persone che mi sono state vicine per aver fatto si che, nonostante tutte le difficoltà, avessi le dovute attenzioni e aiuti per superare tutto. Grazie”.