Vico Equense, insorge il PD: “Spiaggia libera chiusa, Sosta a pagamento attiva”

Insorge il Partito Democratico di Vico Equense su spiagge libere e soste a pagamento. Questo pomeriggio, attraverso un post su Facebook il Circolo “Carlo Fermariello”, parla della situazione attuale nel comune della Penisola Sorrentina.

“Con l’estate alle porte, l’amministrazione comunale ancora senza idee e senza progetti per le🏖 SPIAGGE LIBERE!!! Le CHIUDONO fino a data da destinarsi!!!❌#vergogna – scrive il PD vicano – Nel frattempo però si affretta a riattivare➡️ la SOSTA A PAGAMENTO per tutto il territorio di Vico Equense nonostante le evidenti difficoltà di attività commerciali e cittadini!!”.

Nei giorni scorsi il circolo dem ha strutturato e presentato anche una proposta, per “salvaguardare il diritto al mare e il diritto alla salute”, che in sintesi chiede l’uso esclusivo delle spiagge libere per i cittadini di Vico Equense, la sistemazione e controllo delle aree a carico del comune con il supporto di associazioni di volontariato e di lavoratori stagionali ed eventuali accessi limitati per fasce orarie con precedenza a famiglie con bambini e persone diversamente abili.