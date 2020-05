Vico Equense. Incendiato un ciclomotore in Via Luigi Serio, traffico bloccato da e per Castellammare di Stabia e Sorrento. Come riporta Ernico di Palma su Equa news sul posto è accorsa una pattuglia della polizia municipale con estintore. L’incendio è visibile fin sopra le colline dei Monti Lattari della cittadina della Penisola Sorrentina. Il traffico dal centro viene deviato in galleria.