Vico Equense. Il sindaco chiude le spiagge libere h24, firmata l’ordinanza

Vico Equense, Penisola Sorrentina. Il sindaco Andrea Buonocore ha firmato l’odinanza n.108 del 29/05/2020 con la quale regola la chiusura delle spiagge pubbliche. Come si legge nell’ordinanza, al fine di consentire il completamento in tempi rapidi, e soprattutto in totale sicurezza, degli allestimenti delle strutture degli stabilimenti in affidamento, è indispensabile, opportuno e inderogabile, procedere ad una chiusura totale degli arenili in concessione al Comune di Vico Equense, per il tempo strettamente necessario agli affidatari di eseguire ogni attività ritenuta essenziale all’apertura in totale e completa sicurezza

Da domani, sabato 30 maggio, e fino a nuove disposizioni è interdetto H24 l’accesso alle spiagge libere del territorio, al fine di consentire agli affidatari delle stesse le lavorazioni in sicurezza necessarie per la riattivazione. Prevista anche la chiusura dei cancelli di accesso agli arenili in concessione al Comune di Vico Equense. Sono consentite, nel rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARSCoV-2 allegato sub 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania, le attività degli stabilimenti balneari privati.

Inoltre, sono previsti rigidi controlli che gli Organi di Polizia territorialmente competenti effettueranno attivando le necessarie azioni finalizzate alla rigorosa osservanza della presente ordinanza.