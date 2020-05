Vico Equense. Il Comune rinegozia i mutui: recuperati 400.000 euro da destinare alla ripresa della Città

Vico Equense. Uffici finanziari. Il Comune rinegozia i mutui: recuperati 400.000 euro da destinare alla ripresa della Città. L’Amministrazione di Vico Equense ha approvato la delibera che rinegozia i mutui contratti dal Comune con Cassa Depositi e Prestiti e consente all’Ente di recuperare somme ingenti da investire in una fase molto delicata. L’operazione può essere disposta anche nel corso dell’esercizio provvisorio mediante deliberazione dell’organo esecutivo. Si tratta di una misura eccezionale prevista dal Governo, che consentirà al Comune l’allungamento della durata dei prestiti fino al 2043, con notevoli risparmi di spesa sull’anno in corso e sul periodo successivo, la cui natura, pur non essendo vincolata in termini di legge, trova come normale sbocco il mantenimento degli equilibri di bilancio, in un periodo di minori entrate correnti e di fabbisogni di spesa emergenziale eccedentari. “Non paghiamo – il commento del Sindaco Andrea Buonocore – le rate previste per quest’anno, che saranno successivamente adempiute senza aggravi e possiamo pertanto risparmiare 400.000 euro che andremo a investire sull’emergenza economica.”