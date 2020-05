Vico Equense. Gli auguri dello chef Antonino Cannavacciuolo a tutte le mamme

Anche lo chef Antonino Cannavacciuolo, originario di Vico Equense, ha voluto dedicare un post alla festa della mamma. Ecco le sue parole: “Oggi più che mai tantissimi auguri a tutte le mamme del mondo! Siete delle donne davvero speciali. Auguri Mamma”. Ed ha accompagnato il suo post con una foto che lo ritrae da bambino insieme alla sua adorata mamma con alle spalle lo splendido mare della penisola sorrentina. Lo chef, diventato famoso in tutto il mondo grazie alla sua bravura ed alla sua innegabile simpatia, è molto legato alla sua mamma e spesso, tra un impegno di lavoro e l’altro, torna a farle visita per poter cucinare anche per lei coccolandola con le sue ricette.