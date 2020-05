Vico Equense ( Napoli ) Giovanni Visco su Positanonews TG , per la prima volta interviene il consigliere comunale di maggioranza, dopo gli interventi del sindaco di Amalfi Daniele Milano e di Positano Michele De Lucia, con in studio Lucio Esposito e Monia Alloggio. Psicosi contagiati, Bilancio difficile, per gli stagionali ci vuole azione giuridica, d’accordo con De Luca, questi i punti chiave del suo intervento . Chiaro e incisivo, anche ironico, l’avvocato Visco, consigliere di maggioranza del sindaco Andrea Buonocore parla a tutto campo della psicosi contagiati che ha avvolto ieri la città “Si segnalavano focolai ovunque, sembrava che ci fosse chissà chi , ma i casi sono stati circoscritti e ricostruita la rete dei contatti” Una situazione sotto controllo per il coronavirus Covid-19, ma non è sotto controllo l’emotività dei cittadini dunque , ci voleva una comunicazione, in effetti l’ironia di Visco è servita e infatti Positanonews la ha ripresa, ma ci vorrebbe più comunicazione per stoppare il panico forse “Il sindaco Andrea Buonocore ha fatto un grande lavoro e si è impegnato a tutto campo, l’amministrazione ha gestito davvero al meglio la situazione, ora c’è da affrontare il dopo” Il Bilancio? “Sarà nera, difficile far quadrare i conti, come Sorrento, anche se di meno, non avremo gli introiti della tassa di soggiorno, ma non solo..” Per gli stagionali? “Situazione assurda escludere certe categorie, a questo punto se non cambia nulla devono ricorrere ad azione giuridica, ma con i tempi della giustizia la vedo dura..” E De Luca? “Sono agli antipodi politicamente con il Governatore della Campania, ma la penso come lui, a parte il partito di riferimento il PD, visto che sono di destra, ma credo che lo sia anche lui fondamentalmente.. La chiusura ci vuole ancora, se la ha proposta si vede che ci sono dei problemi”