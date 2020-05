Vico Equense. Giornata mondiale della famiglia, il post virale di Carolina Apuzzo consigliere comunale ed estetista

Oggi é giornata mondiale della famiglia ❤proprio in questi giorni riflettevo quanto tempo ho trascorso con i miei figli genitori fratelli sorelle e da un conto approssimativo penso di aver condiviso più tempo con le mie collaboratrici Teresa ed Angela e per me sono famiglia. In questa lunga pandemia ho pensato tanto al loro futuro e come disse Papa Francesco “siamo tutti nella stessa barca ” con loro ho navigato tanti per tanti anni navigando per mari belli e tempestosi. o

Oggi più che mai ci tocca intraprendere un viaggio ancora più faticoso .

Dobbiamo ripartire dal basso dobbiamo intraprendere un nuovo modo di lavorare dove regna l’incertezza e la paura.

Tante volte in questi momenti bui di pandemia ho pensato di mollare tutto … ma non posso .

Devo dare fiducia a queste ragazze che credono ed amano il loro lavoro dare fiducia nella vita nel futuro nella gioia della vita nel credere che si possa ancora sognare. Il nostro é un lavoro particolare non possiamo stare a distanza per lavorare e dobbiamo superare la paura e tutto questo non è facile.non ci resta che affidarci a Dio e credere che tu andrà bene e meglio.