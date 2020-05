”Drones Against Coronavirus” è un progetto innovativo creato da un piccolo imprenditore nato a Vico Equense e operante nel settore turistico di Sorrento allo scopo di aiutare economicamente le piccole e medie imprese di tutta Italia. In che modo? Verranno postati contenuti di alta qualità inerenti il turismo (principalmente riprese con drone) sui vari social più utilizzati e il 50% del ricavato andrà interamente ad un fondo per sostenere le piccole e medie imprese del Paese. Non solo: verranno raccolti fondi su Go Fund Me e anche in quel caso il 50% dei fondi raccolti andrà direttamente a supportare economicamente le suddette attività d’Italia. L’altra metà verrà utilizzata per sostenere le spese di questo progetto aziendale (burocrazia, compensi ai professionisti che forniranno il materiale o che lavoreranno al marketing, acquisto di materiali e al sostegno di tanti altri progetti in cantiere). Di volta in volta verranno pubblicati documenti inconfutabili che testimonieranno il percorso del denaro raccolto.