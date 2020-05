Vico Equense. Da domani via alle domande per il sostegno al fitto delle famiglie in difficoltà. Da domani al via le domande per il sostegno al canone di fitto per le famiglie in difficoltà, che dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comunevicoequense.it

(anche da mail semplice). Il bando scade sabato 9 maggio alle ore 12.