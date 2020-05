Vico Equense. Da domani riattivata la vendita di piantine da orto, semi e fiori

Vendita di piantine da orto, semi e fiori

Da domani 23 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni è riattivata la vendita di piantine da orto, semi e fiori

Ecco la parte ordinativa:

• E’ consentita nel giorno di sabato, dalle ore 06.00 alle ore 13.00, la vendita di piantine da orto, fiori, semi e fertilizzanti da parte degli esercenti la vendita di tale categoria merceologica, già titolari di posteggio nel mercato settimanale, nel piazzale dei SS. Ciro e Giovanni, nel rispetto della disposizione già assegnata per il mercato settimanale.

• E’ consentita nel giorno di domenica, dalle ore 06.00 alle 13.00, negli appositi stalli già individuati in via R. Bosco, altezza bivio Faito, la vendita di piante, fiori, semi e fertilizzanti, agli esercenti la vendita di tale categoria merceologica, già assegnatari dei suddetti posteggi.

• E’ consentito agli esercenti il commercio itinerante di piante e fiori, già autorizzati con precedenti provvedimenti, la vendita sui posteggi già assegnati nei pressi del cimitero comunale, in coincidenza con gli orari di apertura.

• La vendita deve avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida per la riapertura dei mercati emanate dall’unità di crisi della Regione Campania per la riapertura dei mercati.

• E’ fatto obbligo agli esercenti autorizzati alla vendita con il presente provvedimento, del rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle norme di sicurezza contro la diffusione del COVID-19, di cui agli allegati 4 e 5 al DPCM del 26/04/2020, ed in particolare per quanto riguarda l’uso di guanti, mascherine ed igienizzanti da parte dell’esercente la vendita.

• E’ fatto obbligo agli esercenti autorizzati alla vendita con il presente provvedimento, di provvedere alla pulizia dell’area assegnata a fine attività di vendita, con allontanamento a propria cura di eventuali rifiuti prodotti, al fine di consentire al personale comunale l’esecuzione delle operazioni di sanificazione dell’area.