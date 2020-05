Vico Equense. Divieto di transito in Via Vescovado per lavori

Da domani, e fino al 22 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, per lavori alla rete pluviale e ammodernamento delle reti tecnologiche, nel quartiere Vescovado è stato istituito il divieto di transito veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata.