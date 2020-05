Vico Equense. Definita la rete dei contatti dei due casi positivi: effettuati 24 tamponi, tutti negativi.

Report dati a cura del Centro Operativo Comunale della Città di Vico Equense

Vico Equense – E’ stata definita la rete dei contatti dei due casi positivi al Covid-19 a Vico Equense. A comunicarlo il Sindaco Andrea Buonocore, che ha ritardato la pubblicazione del consueto report, previsto per sabato scorso, per attendere lo screening di tutte le persone entrate in contatto con i due contagiati. “Sono stati effettuati, – dice Buonocore – 24 tamponi, e tutti sono risultati negativi. Vi esorto nel continuare a mantenere le distanze interpersonali e ad attuare tutte le precauzioni richieste. Non è ancora il momento di tornare alla vita di tutti i giorni, ma, con senso civico e senso di responsabilità quel tempo sarà molto più vicino.”