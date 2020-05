Vico Equense. De Luca e Rossano. La gestione del Coronavirus: l’importanza dei reparti di Osservazione breve intensiva

De Luca e Rossano. La gestione del coronavirus: l’importanza dei reparti di Osservazione breve intensiva

Vico Equense – E’ attiva una specifica area creata per la gestione dei sospetti pazienti covid-19, in tutto simili agli OBI, i reparti di Osservazione breve intensiva, e così definite, allestita ex novo dopo l’adeguamento di un locale all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. Uno dei tanti servizi istituiti per gestire l’emergenza sanitaria dal direttore degli ospedali riuniti della penisola sorrentina, Giuseppe Lombardi, e in particolare per accogliere gli utenti potenzialmente positivi al virus, che attendono di conoscere l’esito del tampone prima di essere trasferiti in strutture predisposte alla cura del covid, nei casi più gravi, o di ritornare a casa ma obbligati all’isolamento. In caso di negatività possono invece essere curati normalmente per eventuali patologie oppure vengono dimessi. Un trattamento per il quale sono previsti speciali protocolli sin dall’ingresso nel Pronto soccorso. L’epidemia in Città è sotto controllo. “Vi esorto – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – nel continuare a mantenere le distanze interpersonali e attuare tutte le precauzioni richieste. Non è ancora il momento di tornate alla vita di tutti i giorni, ma, con senso civico e responsabilità quel tempo sarà molto più vicino”. Due i casi positivi a Vico Equense. Si tratta di un padre e un figlio le cui condizioni, come a più riprese ha precisato il sindaco, non destano forti preoccupazioni. In tal senso, è stata definita la rete dei contatti dei due contagiati. A comunicarlo è proprio il primo cittadino, che ha ritardato la pubblicazione del consueto report, previsto per sabato scorso, per attendere lo screening di tutte le persone entrate in contatto con i due contagiati. “Sono stati effettuati 24 tamponi, e tutti sono risultati negativi” specifica il sindaco di Vico Equense che ringrazia per questo nuovo servizio il direttore sanitario, Giuseppe Lombardi, e la responsabile del pronto soccorso di Vico Equense e Sorrento Elvira Giaquinto.