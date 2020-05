La vicenda di Arola ha tormentato la frazione di Vico Equense nel corso della Fase 1. Arola è sicura e il comune peninsulare sta uscendo bene da questa emergenza sanitaria con soli due attualmente positivi. Ieri sera abbiamo affrontato la questione su Positanonews TG, dove è stata nostra ospite la consigliera vicana Rossella Staiano. “C’è stata molta paura da parte dei residenti, anche eccessiva all’esterno della nostra comunità. Comunque noi nel momento in cui abbiamo avuto la notizia, purtroppo lo Stato in questo senso non è stato vicino alle amministrazioni, in questo senso ci siamo trovati ad affrontare delle difficoltà nuove, ma ci siamo riusciti in maniera egregia, perché sono stati attuati immediatamente dei provvedimenti: noi come opposizione reputiamo che la politica in questo momento deve essere unita, opposizione e maggioranza hanno il ruolo di lavorare insieme per bene il paese in questo momento, e un attimo dopo ricevuta la notizia di questo caso positivo, abbiamo richiesto che venissero adottati dei provvedimenti sul territorio, come la sanificazione delle strade principali e secondarie, sanificazione delle attività commerciali, maggiore controllo sul territorio e tutto questo è avvenuto e per questo ne siamo usciti alla grande, nel senso che c’è stato un grande senso di responsabilità da parte dei residenti, che in realtà dal principio si sono dimostrati ligi al dovere, rispettando le regole e il distanziamento sociale – afferma Rossella Staiano – Sono veramente orgogliosa della mia piccola comunità, sono orgogliosa di come Vico Equense sta portando avanti questa battaglia, sicuramente con un po’ di paura, perché dobbiamo andare avanti poco alla volta e riprendere quelle che sono le nostre abitudini.”