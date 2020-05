Vico Equense, commercianti KO. La presidente Aiello: “Abolire tasse comunali per un anno”

A lanciare l’allarme è la presidente di Acove, l’associazione dei commercianti di Vico Equense, Margherita Aiello, tramite un post sui social network.

Le risposte non sono giunte neanche sul fronte economico. Sapete che alla ripartenza, con un mercato completamente trasformato, non sarà affatto scontato riuscire a ripartire e sopravvivere?

Noi siamo quelle stesse piccole imprese commerciali, artigiane, turistiche e dei servizi, il made in Vico Equense, che hanno sempre creato occupazione e ricchezza per la Nostra città e di cui spesso vi siete riempiti la bocca, ma a cui non state dando delle risposte.

C’è bisogno di abolire tutte le tasse comunali almeno per un anno. C’è bisogno di regole e programmazione per una reale azione verso la ripresa.

La nostra non è una richiesta di assistenzialismo… ma a rinunce eccezionali, quali abbiamo fatto, devono corrispondere misure di supporto eccezionali! In momenti come questi è importante che ognuno faccia la sua parte.

Non c’è più TEMPO!