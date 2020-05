Vico Equense, cani abbandonati a Tordigliano: la denuncia di “Charly 57”. “Criminali, avvertirò anche Striscia”

“Charly 57” è sempre più attivo, specialmente in questo periodo di emergenza. Quest’oggi ha deciso di denunciare lo stato di abbandono di alcuni cani nella zona di Tordigliano, Vico Equense: questi, come si può ben vedere dai filmati, sono lasciati a loro stessi, abbandonati in un recinto. Uno di questi è persino riuscito a raggiungere la strada mettendo in pericolo la sua vita e ovviamente anche quella di eventuali centauri e automobilisti.

“La Pandemia non conosce i limiti della criminalità specialmente sugli animali -ha scritto Charly 57 – Statale 163 KM 9,700 Tordigliano Vico Equense. Vergogna. La mia denuncia questa volta non si ferma qui, domani invio i 4 filmati anche a striscia la notizia”.

Qualcuno sostiene persino che non sia la prima volta che il padrone di quegli animali si comporti in questo modo. Pare, infatti, che fu già protagonista di un maxi sequestro di cani anni fa.

Pubblicato da " Charly 57 " su Venerdì 1 maggio 2020