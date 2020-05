Vico Equense. Buoni spesa: approvata la graduatoria e l’elenco degli esercizi commerciali

Buoni spesa: Approvata la graduatoria e l’elenco degli esercizi commerciali

Vico Equense – Approvato l’elenco dei soggetti aventi diritto dei buoni spesa emessi dal Comune di Vico Equense, spendibili fino al 31 luglio. Sono 504 le domande accolte. Pubblicato anche l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito. I titoli, numerati e muniti di sistema anticontraffazione, saranno consegnati nei prossimi giorni e assegnati a quanti hanno presentato domanda, secondo le modalità comunicate, risultati in condizione di emergenza economica a causa del coronavirus e non assegnatari di altro sostegno pubblico. I criteri per l’assegnazione dei buoni spesa sono stati individuati sulla base del numero di componenti di ogni nucleo familiare beneficiario: 1 componente ha diritto ad un buono di 100 euro, 2 componenti 150 euro, 3 componenti 200 euro, 4 componenti 250 euro, più di 4 componenti 300 euro. Sono circa 168mila euro i fondi messi a disposizione dal governo all’ente locale, quale contributo per sostenere le famiglie in emergenza economica, così come previsto dall’ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo scorso.