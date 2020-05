Vico Equense Bandiera Blu 2020, Bartolo Staiano: “Questa città ha potenzialità incredibili. Esempio per le altre”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Bartolo Staiano, nonchè Delegato al Demanio, che commenta così la Bandiera Blu 2020 conquistata di recente dalle acque di Vico Equense.

Non amo essere al centro dell’attenzione, non mi piace rilasciare interviste e mettere in evidenza la mia persona e il mio operato. Tuttavia in questo momento mi sento di dire qualcosa. Quello della bandiera blu è stato un progetto che ha richiesto particolare impegno e dedizione, un progetto ambizioso in cui ho creduto fortemente fin da subito, un riconoscimento dovuto alla nostra città. Mi sento in dovere di rispondere alle poche persone che forse non hanno a cuore il bene del paese ma pensano esclusivamente a buttare fango, muovendo critiche non costruttive e spesso oltrepassando i limiti. Persone concentrate sulle loro idee, che pur di screditare l’operato degli altri, non fanno il bene della nostra città . Voglio ringraziare questa Amministrazione Comunale che mi ha dato massimo appoggio in questi anni per raggiungere questo risultato. Credo fermamente nelle potenzialità del nostro territorio, sono stato tanti anni lontano da casa per lavoro ed ora che sono qui, mi sento in dovere di dare il mio contributo attivamente, impegnandomi al massimo. Non ho paura delle critiche, delle offese gratuite, sono in buona fede e prima di essere il Delegato al Demanio sono cittadino vicano e né vado fiero. Sin dall’inizio del mio incarico mi sono prefissato degli obbiettivi importanti, primo fra tutti in rilancio turistico della nostra città. Vico Equense ha potenzialità incredibili e nulla da invidiare alle più ambite mete del turismo mondiale. Potenzialità che vanno valorizzate, proprio questo é il mio principale interesse. Sono stati 4 anni di importanti attività in sinergia con tante Istituzioni e forze dell’ordine cito ad esempio Marevivo , la sez lega navale Vico Equense ,deleg spiaggia Vico , gli istituti scolastici , Gori , tutti i volontari , AWF, Polizia Municipale , Arpac ecc. Abbiamo fatto diverse attività di sensibilizzazione dalle pulizie dei fondali, recuperando circa 40 quintali di rifiuti, alle campagne plastic free. Ringrazio, a questo proposito, la Sarim e Natale Pastore, sempre presente e pronta a supportare attività di tutela ambientale. Partimmo con Pasquale Violante che ringrazio e con tutti gli uffici comunali, e con l’appoggio dell’intera Amministrazione Comunale una squadra affiatata con un unico obiettivo: candidare l’intero territorio alla Bandiera Blu. Ci tengo a chiarire che questo riconoscimento non riguarda esclusivamente la bontà delle acque, ma tanti e tanti altri aspetti che la nostra vico ha e può vantare con orgoglio (impianti di depurazione all’avanguardia, sistemi di raccolta e smistamento delle acque , progetti ed attività di sensibilizzazione ambientale, numerose strutture turistiche e ricreative d’eccellenza…).

Sono stati richiesti circa 7 mesi solo per completare la parte documentale. Mi auguro e auguro a tutti i vicani che questo possa essere solo l’inizio di un percorso con un’unica finalità: il rilancio a livello Nazionale e internazionale della nostra città.

Soprattutto ci tengo a ringraziare ogni singolo cittadino. I vicani amano vico e sono certo ciascuno dará il proprio contributo affinché la nostra città possa essere un esempio per le altre.