Vico Equense. Antonio Desiderio da Londra “Qui lavoratori tutti aiutati, sono vicino agli stagionali della Penisola sorrentina”

Ciao direttore sono antonio da londra …originario di vico equense…le volevo segnalare la situazione qui in UK…. a differenza di quello che si parla nei telegiornali Italiani qui la situazione e tranquilla e Stabile.. chi non lavora viene aiutato chi con 80% dello stipendio pagato dallo stato o chi con aiuti concreti dello stato livello economico

..a differenza italiana che di concreto ce ben poco…

Grazie a dio sono andato in inghilterra anni fa… mi piange il cuore vedere una penisola in ginocchio molti stagionali in attesa di non si sa cosa..

Essendo anchio stato uno stagionale in penisola

Speriamo le cose migliorino e che possa iniziare la stagione estiva lavorativa prima possibile