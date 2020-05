Vico Equense. Andrea Buonocore “La città riparte, i ristoranti anche, momenti difficili alle spalle, ma ci sarà da lottare.”

Vico Equense. Andrea Buonocore “La città riparte, momenti difficili alle spalle” . Il sindaco sentito da Positanonews “Grazie a Dio abbiamo superato un brutto momento, situazioni assurde come sabato” I ristoranti sono partiti a Vico? “Ho avuto da tutti la conferma della riapertura, ma siamo in continuo contatto per eventuali problemi, Vico Riparte”. Come vede la situazione in questo momento? “Difficile, ma ce la faremo. Abbiamo avuto momenti molto difficili alle spalle, ma ci sarà da lottare per fronteggiare la crisi economica conseguente al blocco per il coronavirus covid-19, ma ce la faremo”

Qui il post dell’altro ieri all’incontro con le attività vicane

L’Italia Riparte!

Vico Equense Riparte!

Tre le parole chiave dell’incontro con gli operatori turistici e le attività commerciali alla vigilia della ripartenza della Città: #proposte, #rilancio e #squadra.

Le “proposte” sono quelle che abbiamo accolto e che valuteremo insieme ad un pool di esperti al fine di ottenere un piano di comunicazione, di marketing e di azioni mirate ed efficaci.

Il “rilancio” è l’obiettivo comune che ci ha visti riuniti, costruttivi e propositivi.

“Squadra” è il metodo che abbiamo scelto per lavorare, per apportare ognuno per la sua competenza ed esperienza il proprio apporto.

Ma adesso è soprattutto il momento della #responsabilità

Tutto dipenderà da noi perché i sacrifici che abbiamo fatto non siano vanificat