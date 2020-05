A Vico Equense altri tre contagiati? Si rischia un’altra zona rossa in Campania? Visco “Vai con la caccia al positivo”

A Vico Equense salgono a cinque i casi positivi, con tre nuovi contagiati? Questa è la notizia che gira insistemente da oggi pomeriggio, non smentita, ne confermata , ma dai dati della Campania sul Coronavirus Covid-19 non c’è segnalato nessun caso a Vico, quindi sono false voci, ben circostanziate, ma non fondate, bisognerà aspettare domani o lunedì per avere i risultati definitivi. Nessuna posizione istituzionale salvo quella del consigliere comunale Giovanni Visto “Vai con la “caccia al positivo”, quindi a stasera i casi sono, per fortuna, ancora solo due.

Dopo la notizia di ieri, con due casi nello stesso nucleo familiare annunciati dal sindaco di Vico Equense, anche nel comune della Penisola Sorrentina si rileva una ripresa silenziosa dei contagi, dopo l’inizio della Fase 2. Nell’esteso territorio di Vico Equense, circa due settimane fa, precisamente il 9 maggio, l’ultimo tampone risultato negativo al signore di Belvedere, sanciva che il comune era ormai a zero contagi.

La situazione in questo momento non va sottovalutata, vediamo anche la situazione che si sta verificando nel Casertano, dove a Letino, decine di persone sono risultate positive ai tamponi come asintomatiche, presentando una situazione di difficile monitoraggio: un campanello d’allarme, che ha fatto scattare il ripristino della zona rossa da parte dell’Unità di Crisi regionale. Insomma c’è preoccupazione a Vico, girano whatsapp e segnalazioni, però al momento da Napoli nessuna conferma ne risultato, sono 11 in tutto i tamponi da fare, stando alle ultime informazioni che abbiamo raccolto.

Bisogna essere ottimisti, i contagi stanno calando ovunque e intanto in Penisola Sorrentina i contagiati sono arrivati a soli quattro, a Sorrento, dopo i focolai, si è arrivati a zero contagiati.