Vico Equense. Alcune precisazioni dal Comune sulle domande per il contributo fitto straordinario per abitazioni principali

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Dalle 8 di stamattina e sino alle 12 di sabato prossimo, 9 maggio è possibile presentare domande per IL CONTRIBUTO FITTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA DA COVID – 19.

Al fine di evitare dubbi interpretativi preciso che la domanda è finalizzata ESCLUSIVAMENTE al fitto di abitazioni principali. Il condurre in locazione anche un locale commerciale, PUÓ ESSERE PRECISATO in qualunque parte della domanda, ovvero al punto 10 della domanda stessa che esplicitamente così riporta:

[10]di aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno (con annesso CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE) e sarà valutato quale TITOLO PREFERENZIALE.”