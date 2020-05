Vico Equense. Addio a Concetta, un angelo portato via dal male a soli 50 anni . Un fiore in paradiso Oramai tutti sono concentrati sul Coronavirus Covid-19, ma il vero male che non perdona, e che nessuno affronta, è il tumore. Si muore cento volte più di cancro che di virus, per il quale ci sono già cure, per quanto ancora non da protocollo. Purtroppo nella pandemia ci si è dimenticati di tante malattie peggiori, che magari non bloccano gli ospedali come il virus, e che, proprio a causa di questa paralisi ospedaliera in Campania come in Italia, sta provocando maggiori danni, cure in ritardo, visite rinviate, questo in generale, senza parlare del caso individuale, vogliamo ricordarlo per i tanti che soffrono , anche in costa di Sorrento e d’ Amalfi, ci sono sicuramente più malati di questo male incurabile in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina che di virus. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.