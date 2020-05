Vico Equense, 30enne spacciava droga in centro: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno arrestato per spaccio di eroina del tipo brown sugar G.C., 30enne del posto. Girava notizia di appuntamenti “al volo” tra spacciatore e consumatore in punti del centro cittadino sempre diversi. L’angolo di una strada, una banca, un caffè. Poi l’incontro e il rapidissimo scambio. Organizzando dei servizi mirati i militari sono riusciti a intervenire durante la cessione bloccando spacciatore e acquirente e recuperando droga e soldi: una dose di brown sugar ceduta per dieci euro.

Perquisita l’abitazione del pusher dove il 30enne ha tentato di gettare dal balcone un sacchetto con le altre dosi di eroina. Oltre allo stupefacente i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento di dosi. Per G.C. si terrà oggi la direttissima disposta dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.