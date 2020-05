VIA SAN VITO STRADA DI CONFINE

Via San Vito è un antico asse viario che collegava la piana sorrentina con la zona collinare verso la costiera. La Chiesa stessa di San Vito è testimone della diffusione irradiata dal grande monastero di positano. Dal 1866,anno dell’autonomia del Comune di Sant’Agnello, la via San Vito, nota anche come il filaturo, per la presenza di industria serica, segna il confine con la città di Piano.

I due comuni, Piano e Sant’Agnello si a valgono di due aziende diverse per la raccolta dell’immondizia, quindi dovrebbe essere una strada privilegiata per questo aspetto. Niente affatto. Arrivano in redazione continuamente, segnalazioni, con foto e telefono, di uno stato di abbandono o quasi. Lungo la strada vengono abbandonati sacchetti, e rifiuti di ogni genere, che fanno la gioia di animali non piacevoli. Positanonews si fa portavoce presso le autorità responsabili, per una soluzione del problema, e sollevare la popolazione da questa incombenza. L