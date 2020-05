Vettica Maggiore, Praiano. Domenica 24 maggio le celebrazioni religiose di San Gennaro. Domani, domenica 24 maggio 2020, la Costiera Amalfitana ripartirà da San Gennaro. Per non abbandonare le tradizioni, in questo periodo di ripartenza dopo lo stop forzato causato dall’emerenza Coronavirus, le funzioni religiose partiranno alle ore 9.00 del mattino, per continuare fino alle 19.30, con la Messa Solenne e la Reposizione della Statua.

Le Messe saranno celebrate sul piazzale della Chiesa, e le celebrazioni saranno diffuse con gli altoparlanti ed in streamining. Per seguire sempre le misure di contenimento del virus, infatti, il numero massimo di fedeli consentito è di 150, con l’obbligo della mascherina e con prenotazione, presso il Parroco oppure Raffaele Lauretano. L’accesso alla piazza potrà avvenire mezz’ora prima della Messa.