Ventilatore polmonare all’ospedale di Nocera Inferiore, cosa ci fa ancora nel cellofan?

E’ arrivato da oltre un mese ma non è mai entrato in funzione. Anzi, dopo quasi 40 giorni è ancora imballato in un deposito dell’ospedale di Nocera Inferiore. Si tratta di una macchina che può salvare dei bambini nati prima del tempo: un respiratore artificiale che è appena arrivato dalla Germania. Si trova in un magazzino – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – della Terapia intensiva neonatale, il reparto dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore a cui è stata destinata. Il ventilatore polmonare costa circa 30mila euro, che sono il frutto di una colletta organizzata da un gruppo di tifosi della Nocerina, gli Ultras Nuvkrinum Curva Sud. Il respiratore non è ancora in funzione perché mancherebbe il collaudo. Ma per farlo il tecnico ha bisogno di una delibera dell’Asl Salerno, che non è ancora arrivata: qualcuno, forse, l’ha dimenticata in un cassetto oppure non è mai partita.