Vendita itinerante sul territorio . A Vico Equense si può. Decine di mail, telefonate, whatsapp a Positanonews da parte degli operatori per chiedere se è possibile la vendita itinerante in Penisola Sorrentina, a Piano di Sorrento il sindaco Vincenzo Iaccarino al proposito dei mercatali e del mercatino carottese ha detto “non ancora”, ma anche da parte di altri comuni non si sa nulla, anche se le disposizioni del Governo e della Regione Campania lo rendono possibile, sono i comuni che devono regoalmentarlo nello specifico. L’amministrazione del sindaco Andrea Buonocore è stata la prima ad intervenire, così sbloccando famiglie che comunque hanno bisogno di lavorare

Con decorrenza da lunedì prossimo, 11 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni:

• E’ consentita sul territorio comunale, ed esclusivamente in forma itinerante su aree pubbliche, la vendita di generi alimentari e non, con le modalità di seguito specificate:

1. Tutti i giorni della settimana, domenica esclusa, non oltre le ore 13.00.

2. Esclusivamente per gli esercenti la vendita itinerante aventi sede legale nel territorio comunale, l’attività è consentita anche in orario pomeridiano, non oltre le ore 20.30.

• La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante, ovvero privilegiando la vendita direttamente al domicilio del consumatore, evitando nel modo più assoluto il formarsi di assembramenti e pertanto le soste su area pubblica, per concludere le transazioni con i clienti, devono essere ridotte al minimo.

• E’ fatto obbligo agli esercenti la vendita itinerante del rigoroso rispetto di quanto prescritto dalle norme di sicurezza contro la diffusione del COVID-19, di cui agli allegati 4 e 5 al DPCM del 26/04/2020, ed in particolare per quanto riguarda la protezione della merce con telo od altro mezzo idoneo, l’uso di guanti e mascherina da parte dell’esercente la vendita.