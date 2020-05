Vacanze post Coronavirus. Secondo il New York Times l’Italia è tra i 10 posti più sicuri. Secondo il New York Times, uno dei giornali più importanti e conosciuti al mondo, l’Italia rientra a far parte dei 10 Paesi più sicuri in cui andare in vacanza, non appena la pandemia del Coronavirus Covid-19 sarà terminata.

L’articolo “The First Signs of Travel’s Return?” scritto da

Nell’articolo viene, inoltre, spiegato di come a partire dal 18 maggio in Italia siano previste le riapertuer di bar, ristoranti, negozi, musei e biblioteche. Le scuole non riprenderanno prima di settembre mentre è obbligatorio mantenere un distanziamento sociale e indossare le mascherine.

Infine, si legge che il turismo in Italia ripartirà proprio quest’anno dal momento che questo settore rappresenta la fetta più importante della nostra economia, messa duramente in ginocchio dal lockdown. Si stima infatti che in questi due mesi l’Italia ha avuto un calo del turismo pari al 95%.