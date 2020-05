Università: Per la Fase 3 si pensa e-learning fino a gennaio 2021. Aperti solo laboratori e biblioteche

I rettori delle Università italiane si sono riuniti, ieri mattina, in modalità telematica per gettare le basi per programmare la “Fase 3” che comincerà a settembre e durerà fino al 31 gennaio 2021: l’intenzione sarebbe quella di tornare all’attività in sede, ma gli Atenei – come scrive il sito web corriere.it – si stanno preparando ad una didattica mista. Dunque bene le lezioni a distanza fino a fine gennaio, ma le grandi università rischiano di fare tutto l’anno prossimo online. Dal 4 maggio i portoni delle Università italiane sono aperti, ma di fatto si può entrare solo in laboratori e biblioteche, a turni e su prenotazione.