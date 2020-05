Un secolo fa nasceva San Giovanni Paolo II: il ricordo del bacio alla Madonna Nera di Positano

Cento anni fa, il 18 maggio 1920, nasceva San Giovanni Paolo II. E forse non è un caso se proprio in questa data, seppur tra norme abbastanza ferree, i fedeli italiani potranno ritornare nelle loro chiese per partecipare alle messe.

“San Giovanni Paolo II – come scrive Papa Bergoglio – è stato un grande testimone della fede, un grande uomo di preghiera che ha vissuto completamente immerso nel suo tempo e costantemente in contatto con Dio, una guida sicura per la Chiesa in tempi di grandi cambiamenti.”

In onore di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, vogliamo omaggiare il papa con il suo ricordo di Positano nel 1983, baciò la nostra e la “sua” Madonna Nera, in udienza generale a Roma, sotto lo sguardo di Don Raffaele, Don Giulio e Di Franco.

Rivolgo un particolare saluto al pellegrinaggio della parrocchia di Positano… – disse Giovanni Paolo II– so che questa visita alla Sede di Pietro voi concludete le celebrazioni per il secondo centenario dell’incoronazione di un’antica effigie della Madonna, e molto volentieri benedico la nuova corona aurea, che tutta la parrocchia offre con devozione. “PREGATE PER ME LA VOSTRA MADONNA, CHE E’ MOLTO SIMILE ALLA MIA”.

Un ricordo particolare giunge anche da Minori, in Costiera amalfitana. Il 24 novembre 1995, l’ormai Santo Papa Giovanni Paolo II, venerava la Statua processionale di S. Trofimena e benediceva la Palma e la Croce d’oro.