Un pezzo di Positano vola al Cotugno di Napoli con le opere dell’artista Antonio di Lieto

Il nostro amico Charly 57 alias Giuseppe Coppola, oggi ha portato un pezzo della nostra amata Positano nei raparti Covid-19 dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Ecco il post pubblicato da Charly 57 sulla sua pagina Facebook: “Oggi giornata speciale in compagnia del direttore della Pneumologia Dott. Giuseppe Fiorentino che da oltre tre mesi sta gestendo l’emergenza Coronavirus, presso l’ospedale Cotugno. Ho avuto il piacere io e Maria della Mura della Croce Rossa di Positano di ringraziarlo di persona con un grande dono di 100 opere di acquarelli dell’artista Antonio di Lieto di Positano. Non ci stancheremo mai di ringraziarlo per il duro lavoro che sta facendo con tutti i suoi colleghi per combattere questo nemico invisibile. Caro Giuseppe Forza e Coraggio la lotta è ancora lunga!”.