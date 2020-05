Un milione di stagionali lasciati fuori dagli aiuti INPS. Stasera al TG Positanonews FEDERALBERGHI e CENTROGUIDE

Per un perverso meccanismo di inquadramento aziendale presso L’INPS, tantissimi lavoratori stagionali, si stima poco più di un milione in tutta Italia, sono stati lasciati fuori da qualsiasi genere di assistenza. La cassa integrazione CIG, non è erogabile al lavoratore che non è in forza, indi per cui, tutti i dipendenti alberghieri sono fuori da questo sostegno. La NASPI, meglio nota come la disoccupazione, ha un limite, costituito dall’essere erogato per un periodo pari al cinquanta per cento del periodo che ha lavorato. Uno stagionale lavora mediamente Cinque o sei mesi, per cui da ottobre 2019, percepisce la Naspi fino a gennaio. Il BONUS, va alle partite Iva, agli agricoli che versato contributi. Queste le tre forme di aiuto, che però lasciano fuori trecentomila lavoratori in Campania.

I dipendenti INPS, parlano di telefonate drammatiche, di rabbia e sofferenza, che sfociano in insulti e lacrime. Presto scoppieranno, la situazione è insostenibile.

La necessità urgente di aiutare chi non ha ricevuto alcun tipo di aiuto è impellente, riorganizzare con un nuovo decreto, per includere gli esclusi.

Il centro guide di Sorrento, diretto da Antonino Fiorentino, sta inoltrando le sue proposte e la sua protesta presso i comuni della Penisola. Urge creare un riferimento temporale, creare un CLEAN & SAFE, per il turismo postcoronavirus. Avremo nel TG video diretta di positanonews il dott. Pietro Melziade.

COSTANZO Iaccarino, presidente FEDERALBERGHI, racconterà di quanto proposto a Matera, responsabile del turismo nella squadra De Luca.