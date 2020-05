Un miliardo di Cristalli Swarovski per Capri Watch: è Pandemia! “Non ci siamo mai fermati”

Capri Watch da ben 10 anni ha rivoluzionato il mondo dell’orologeria con la sua straordinaria intuizione: il “MultiJoy”. Quel modello che “Svestì” il quadrante dell’orologio da ogni riferimento orario e lanciò l’innovativo fondo luccicante e colorato che adorna il polso di tante donne chic in tutto il mondo. Partito da Capri, il vivace e brillante virus di Cristalli Swarovski che già da anni serpeggiava nel mondo diffondendo il contagio dalle Alpi alle Ande, da New York a Londra, da Parigi a Tokio, da Pechino a Sidney, fino a diventare una vera epidemia. E nonostante il “pit stop” forzato dovuto al Covid-19, Capri Watch, grazie alle sue nuove produzioni, “frantuma” un nuovo record: un miliardo di luccicanti Cristalli Swarovski che impreziosiscono i nuovi prodotti per adornare gli orologi di Capri diventati uno status symbol. Grazie al record del miliardo di cristalli utilizzati nei suoi 25 anni di produzione, la diffusione del MultiJoy è stata dichiarata “Pandemia”. Una pandemia colorata e raffinata che ha travolto migliaia di Clienti Online che, a colpi di click, hanno dato il via alla campagna acquisti del 2020. “Noi restiamo a casa”: questo l’invito slogan lanciato dal Governo, tormentone di questi terribili mesi. Va bene, lo abbiamo rispettato, però adesso è tempo di far esplodere oltre alla nostra creatività, tutta la “voglia di fare” e di accogliere gli ospiti dell’Isola, passioni tenute finora in gabbia da provvedimenti terribilmente restrittivi. “Non ci siamo mai fermati” dichiara orgoglioso Silvio Staiano, aggiungendo: “Come in ogni crisi che si rispetti è questo il miglior momento per rinnovarsi e proporre nuove idee. Abbiamo utilizzato questo tempo per mettere in cantiere nuovi progetti che rilanceranno il nostro brand. Ben presto arriveranno stupende sorprese per i nostri clienti sparsi in tutto il mondo”. Anche in una posizione di “stallo” sociale abbiamo tenuto sempre schiacciato il piede sull’ accellatore della fantasia e con il nostro team di grafica e marketing connessi tramite la formula dello “smart working” è rimasta immutata la nostra voglia di diffondere questa dolce e travolgente Pandemia. Il tutto grazie ai nuovi modelli illuminati dai cristalli preziosi di Swarovski che ci ha da oltre 6 anni riconosciuto lo status di Partner, che viene concesso con grande selettività. Capri Watch è in “pole position” nella strada delle griffe da cui è circondata, da Dior a Valentino e Bvlgari, da Louis Vuitton e Gucci a Dolce Gabbana, e non a caso è pronta a ripartire e riaccendere per prima le sue scintillanti vetrine già lunedì 18 maggio. “Ora basta” dichiara Staiano che aggiunge: “riappropriamoci della nostra Vita e vedremo rinascere la nostra Capri più bella che mai”.