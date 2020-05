“Un marito per Anna Zaccheo”. Nel film la scena in cui Silvana Pampanini fa il bagno a Positano. La Costiera Amalfitana e quella Sorrentina hanno fatto da teatro per molti film degli anni 50 e 60, tra i quali “Un marito per Anna Zaccheo”, film del 1953 di Giuseppe De Santis, in cui l’allora ventottenne Silvana Pampanini venne a Positano e Sorrento. E’ famosissima la scena in cui la donna fa il bagno nelle acque di Positano, venendo notata da un marinaio.

Napoli. Anna è giovane, povera e molto bella: tutti gli uomini la guardano.

Un giorno conosce Andrea, un marinaio che presta l’anno di leva obbligatorio nella sua città e i due si fidanzano. Sono una coppia come tante dell’epoca: la casta passeggiata domenicale, lo scambio di lettere, il progetto di sposarsi al più presto.

Andrea riparte per un viaggio in mare. Anna intanto cerca lavoro per potersi pagare il corredo, ma la sua bellezza le è di ostacolo. Alla fine trova lavoro come modella per foto pubblicitarie presso uno studio fotografico. Lì conosce il dottor Illuminato, l’impresario, che nonostante i modi gentili e il fatto che sia sposato e padre approfitta di lei. Ma solo Anna ne paga le conseguenze: ormai è una donna “compromessa” da questa relazione.

Per uno scherzo del destino quello stesso giorno a casa di Anna arrivano i mobili che lei aveva acquistato per la sua dote, il vero motivo per cui si erano messi in moto tutti gli eventi. La famiglia della ragazza per evitare il disonore finge che siano stati pagati con il denaro di una vincita al lotto. L’imbarazzo è tale che Anna tenta il suicidio.

Qualche giorno dopo, Anna incontra nuovamente Andrea, ma questi – saputo tutto – l’abbandona, incapace di perdonarla (e anche innervosito dal fatto che la ragazza, riconoscibile sui manifesti pubblicitari sparsi per la città, è sulla bocca di tutti).

La famiglia cerca di organizzare un matrimonio riparatore con il benestante e maturo don Antonio, proprietario di quattro negozi e dei relativi magazzini ma Anna, di fronte all’uomo, scappa: non ce la fa. La famiglia la isola sempre di più e dunque Anna decide di andare a vivere da sola, in un altro quartiere.

I soldi però scarseggiano: Anna rivende i mobili ma anche quella somma finisce presto. Così, presa dalla fame e dalla disperazione, cede al corteggiamento insistente dell’indulgente don Antonio e si fidanza con lui. Pochi giorni dopo, tuttavia, Anna rompe la relazione: l’uomo le ripugna e lei cerca un amore vero.

Vivacchia con impieghi saltuari, fino a che un giorno incontra nuovamente Andrea. Lui sembra meglio disposto. Passano il pomeriggio e la sera insieme, chiacchierando. Poi lui sale in casa da lei, e passano la notte insieme. Il mattino dopo, però, Andrea torna a manifestare la sua gelosia per l’episodio con Illuminato e paradossalmente le rimprovera la notte appena passata. Lei chiede comprensione e perdono; lui teme invece che lei sia una ragazza troppo facile e chiede altro tempo. Anna in lacrime se ne va.

Torna a casa con grande imbarazzo e timore ma la famiglia, con suo grande sollievo, l’accoglie bene.