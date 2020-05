Uffici postali attivi in Costiera amalfitana da Positano a Ravello e Minori

Da lunedì 4 maggio gli uffici postali di molti comuni della Costiera Amalfitana così come il servizio di consegna, saranno attivi dal lunedì al sabato.

Un ritorno alla normalità dopo settimane nelle quali gli uffici di diversi comuni hanno rispettato orari particolari a causa dell’emergenza Covid-19.

In particolare per quanto riguarda gli uffici postali di Cetara, Ravello, Tramonti, Minori e Maiori torneranno alla piena efficienza così come Amalfi.

Per quanto riguarda Conca dei Marini, Praiano, Positano e Atrani saranno aperti lunedì mercoledì e venerdì mentre l’ufficio di Furore sarà aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Una buona notizia per tutti gli utenti della Costiera Amalfitana che potranno tornare a sbrigare tutte le pratiche necessarie presso gli uffici postali.

Per quanto concerne il servizio di recapito, che è stato attivo anche in tutto il periodo di emergenza Covid-19 ma dal lunedì al venerdì, tornerà alle consuete modalità con i portalettere che lavoreranno anche il sabato.