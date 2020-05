Tvt-Tg1: Campania, Amalfi, Conca dei Marini, Sorrento, alla ricerca del turismo perduto

foto Alex Lucibello

Domani, venerdì 8 maggio alle 23.20, su Rai1, il Tg1 proporrà una nuova puntata di Tv7. E tra i servizi in programma anche ‘ALLA RICERCA DEL TURISMO PERDUTO’.

Il settore turistico è in ginocchio, la Campania, ad esempio, stima una perdita di 75 milioni di turisti in meno, 42 miliardi di perdite economiche: questo il conto salato che, si stima, pagherà la Campania. Reportage, firmato da Rosita Rosa, tra la costiera amalfitana e quella Sorrentina dove il 90% delle strutture alberghiere ad oggi è chiuso e gli operatori non sanno ancora se e come riapriranno le proprie attività. Le storie degli albergatori piegati dal collasso delle prenotazioni e quelle dei titolari delle concessioni balneari che provano a rialzare la testa tra sanificazioni e ‘distanziamenti’ di sdraio e ombrelloni. Come quella di Sebastiano, gestore di una spiaggia, che dice: “se non riapriamo questa estate, dalla prossima non esisteremo più”. Uno spaccato dell’Italia reale che – fra timori e paure – cerca di rimettersi in gioco.