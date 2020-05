Turismo in Penisola sorrentina, Lotito: “Salute psichica degli stagionali compromessa, gli albergatori che fanno?”

Sorrento, riportiamo il post interessante di Rosario Lotito, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, riguardo i lavoratori stagionali in Penisola Sorrentina ed il terribile momento che stanno attraversando, oltre ad un attacco nei confronti dei proprietari alberghieri.

Di seguito le parole di Lotito.

La crisi del settore turistico in penisola Sorrentina sta mettendo a dura prova la salute psichica dei tanti lavoratori stagionali.

Ma cosa stanno facendo i grandi proprietari alberghieri per aiutare la forza lavoro che gli ha consentito di realizzare i loro imperi economici ed immobiliari?

Li senti lamentare che non possono aprire le loro attività, che sarà un anno nero.

Di certo il 2020 sarà un anno nero ma non per loro, che statene certi, potranno vivere moto tempo in piena tranquillità.

Sono anni che sfruttano il territorio peninsulare,ma quando sono stati chiamati a fare la loro parte si sono tirati indietro voltando le spalle a quella terra verso la quale hanno un debito di gratitudine mai saldato. Nessuno può obbligare qualcuno ad aiutare chi vive un disagio, ma si tratta di welfare, di bontà d’animo di tutela di chi, con stipendi ridotti all’osso, ha fatto grande l’accoglienza a Sorrento nel mondo.

In Campania le strutture ricettive sono circa 6 mila di cui Trecento (300) solo a Sorrento che sommate a tutte quelle del territorio peninsulare da Vico Equense a Massalubrense, penso si arrivi tranquillamente a raddoppiare tale cifra. Orbene, avete letto o sentito da qualche parte di iniziative a favore dei loro dipendenti magari attraverso la creazione di un fondo comunitario? Ad oggi leggo solo di richieste che mirano ad intercettare fondi per le loro attività.

Nessun contributo al rilancio del turismo in penisola, nessuna idea innovativa che miri ad una destagionalizzazione del turismo, ad una offerta valida per intercettare quel turismo di prossimità che potrà venire in vacanza da noi, niente il vuoto più assoluto.

Lotito Rosario