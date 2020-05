Treni regionali dimezzati in Campania, disagio per i pendolari anche all’ora di punta

E’ diventata un’odissea, dall’inizio della settimana, il rientro a Casa per molti pendolari del Salernitano, ma non solo, che usano viaggiare con i treni regionali. Tante corse “ordinarie”, soprattutto quelle in partenza delle ore 18 – come scrive il quotidiano “La Città” – sono improvvisamente scomparse. Cancellate dalle tabelle degli orari. E, così, per tanti lavoratori “costretti” a svolgere il proprio servizio anche dopo il calar del sole il rientro a casa diventa una missione. Impossibile per chi vorrebbe tornare dai propri affetti anche dopo ora di cena.