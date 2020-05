Travelmar in Costa d’Amalfi, aumentano le corse ma con meno passeggeri

Riduzione del numero dei passeggeri, aumento delle corse in relazione al flusso dei clienti e dotazione di dispositivi di protezione individuali. Così, Travelmar assicura di raggiungere in sicurezza, via mare la costiera amalfitana. Come scrivono su Il Mattino, la compagnia di navigazione riprende le corse da sabato 13 giugno e «lo faremo nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale», assicura il Ceo di Travelmar, Marcello Gambardella, rimarcando che, «durante il periodo di confinamento, i nostri equipaggi hanno seguito un corso online in materia di sanificazione degli ambienti. Tutto l’equipaggio sarà infatti, dotato di dispositivi di protezione personale».

A queste misure, si aggiunge una riduzione del numero di passeggeri per «garantire a bordo spazi più ampi» e, al contempo, «aumenteremo navi e corse in relazione a quelli che saranno i flussi di utenza». Durante lo scorso anno, i loro traghetti hanno trasportato circa 7mila turisti al giorno, molti dei quali stranieri, e la compagnia ha chiuso la stagione con un milione e 300mila passeggeri accompagnati in costa d’Amalfi. «Ma, bisogna tener conto del fatto che il servizio non è attivo dodici mesi all’anno», sottolinea Gambardella ricordando che, «per più di due decenni, Travelmar ha continuato il suo viaggio senza interrompere mai la rotta, fino al 2020 e a causa del coronavirus».